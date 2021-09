Ketahui Tanda-tanda Ada Ular di Rumah dan Cara Mengusirnya

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Ular masuk ke rumah menjadi satu hal yang rawan terjadi di musim hujan seperti sekarang ini.

Ular masuk ke rumah karena menjadi tempat berlindung.

Agar bisa memastikan ada tidaknya ular di dalam rumah, kita harus mengetahui beberapa tanda yang bisa menjadi antisipasi dini.

Merangkum dari berbagai sumber, berikut ini adalah beberapa tanda ular masuk ke rumah:

Banyak suara misterius

Satu di antara tanda ular masuk ke rumah adalah adanya suara misterius

Jack Miller, pakar pengendalian hama dan pendiri How I Get Rid Of mengatakan, mendengar suara misterius di ruang kecil adalah tanda umum keberadaan ular.

"Terutama jika itu suara yang tidak Anda kenal dan kedengarannya tidak seperti hama rumah tangga biasa seperti tikus," kata Miller seperti dikutip dari Best Life, Selasa 7 September 2021.

Suara di loteng

Michael Dean, pakar hama dan salah satu pendiri laman lansekap Pool Research menuturkan, jika ada ular di rumah, suara-suara aneh ini kemungkinan besar berasal dari ruang tertutup atau gelap, seperti dinding, celah, lantai, atau loteng.