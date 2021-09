Bupati Mempawah Erlina Sebut Peran Petani Sebagai Penyangga Ekonomi di Masa Pandemi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, MEMPAWAH - Menteri Pertanian Republik Indonesia (Mentan RI), Syahrul Yasin Limpo, melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Barat, tepatnya di Kabupaten Mempawah.

Sekaligus diadakan Temu Lapang dan Panen Padi Varietas Unggul Baru (VUB) Balitbangtan Kementan bersama Menteri Pertanian RI di Desa Kecurit, Kecamatan Toho, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, Minggu 12 Agustus 2021.

Kedatangan Mentan RI juga didampingi oleh Wakil Gubernur Kalbar, Ria Norsan, dan juga Bupati Mempawah, Erlina.

Bupati Mempawah, Erlina, sangat senang dengan hadirnya Mentan RI di Kabupaten Mempawah, yang juga sekaligus melakukan panen padi Varietas Unggul Baru (VUB).

"Atas nama pemerintah Kabupaten Mempawah, saya menyambut baik dan turut gembira, bersyukur kepada Allah SWT dengan diselenggarakannya panen ini. Kita tentunya sangat bersyukur, karena setiap tahun para petani di Desa Kecurit, Kecamatan Toho ini berhasil mengelola lahan pertaniannya dengan baik," jelasnya.

Dikatakan Erlina, sub sektor tanaman pangan merupakan salah satu sub sektor strategis serta merupakan salah satu sub sektor yang sama sekali tidak terpengaruh dengan adanya pandemi wabah covid 19 dan menjadi andalan untuk meningkatkan perekonomian daerah maupun nasional.

"Peran petani sangatlah penting sebagai penyangga ekonomi di masa pandemi," tegasnya.

Dijelaskan Erlina, ketersediaan beras sebagai salah satu sumber pangan utama masyarakat, dan harus tetap dijaga di tengah merebaknya wabah covid 19, meningkatnya laju pertambahan penduduk, perubahan iklim global, minimnya minat generasi milenial untuk bertani, serta berkurangnya lahan pertanian karena konversi lahan, sehingga ada kekhawatiran pemerintah pada tahun tahun mendatang akan terjadi krisis pangan.

"Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Mempawah akan selalu tetap terus berupaya untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian, mengoptimalisasi pemanfaatan lahan dan mendorong penyediaan prasarana dan sarana pertanian serta peningkatan mutu hasil pertanian dengan penerapan teknologi dan inovasi sesuai dengan spesifik lokasi," terangnya.

Dikatakan Erlina, tanaman padi yang baru saja di panen merupakan kerjasama BPTP Kalimantan Barat dengan pemerintah Kabupaten Mempawah yang dilaksanakan di salah satu kelompok penangkar benih yaitu kelompok usaha bersama di Kecamatan Toho.