DERETAN Manfaat Kulit Apel dan Ini Salah Satu Hasil Samping Dari Buah Apel

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Apel adalah jenis buah-buahan, atau buah yang dihasilkan dari pohon buah apel.

Buah apel biasanya berwarna merah kulitnya jika masak dan (siap dimakan), namun bisa juga kulitnya berwarna hijau atau kuning.

Kulit buahnya agak lembek dan daging buahnya keras.

Buah ini memiliki beberapa biji di dalamnya.

Apel sudah lama dikenal sebagai salah satu buah yang dapat menyehatkan tubuh.

Bahkan di masyarakat sempat muncul istilah "An Apple A Day Keeps The Doctor Away" yang dapat diartikan, makan apel setiap hari dapat mencegah datangnya penyakit.

Hal ini pun tak mengherankan, mengingat apel mengandung banyak vitamin dan mineral yang baik untuk tubuh.

• BUAH yang Tergolong Karakteristik Pepo, Ini Ciri-ciri Buah Pepo & Contoh Buah Pepo

Kandungan gizi buah apel

Pohon apel berasal dari bagian timur Eropa dan barat daya Asia.

Setelah tanaman apel tersebar ke seluruh dunia, ada berbagai varian apel yang mudah ditemukan.