PROMO KFC Terbaru Hari Ini 27 Agustus 2021, Makan Puas Ada 3 Pilihan Menu Kombo Duo Cuma 50 Ribuan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Dapatkan beragam promo KFC yang bisa kamu nikmati hari ini Jumat 27 Agustus 2021.

Apalagi saat ini KFC kembali memiliki promo seru yakni Kombo Duo. Cuma 50 ribuan aja, kamu bisa bikin si gebetan makin hepi dengan 3 pilihan menu Kombo Duo dari paket winger, ayam, atau burger.

Ada juga promo Winger Bucket dengan harga mulai dari 80 ribuan, promo Crazy Deal Rp 60 Ribuan, promo 30% OFF Whole Bucket KFC, dengan tunjukin kartu vaksin kalian pas lagi Drive-Thru atau Takeaway, menu camilan pukis KFC dan Combo Nescafe hingga Loaded Fries.

Menu Smart Family Deal dapat 4 ayam, 3 nasi, 3 Coca-cola, 2 Sundae dan 1 Mainan dengan harga mulai dari 107 ribuan saja, half winger gratis, promo Winger Bucket Fest 50 % mulai dari Rp 47 Ribuan, promo crazy deal mulai Rp 60 Ribu saja, promo KFC 5+3 mulai dari 68 Ribuan saja.

Selain itu, ada juga promo Combo Hemat mulai dari 76.000 aja kamu bisa dapetin 9 Drumette, 9 Wingette, 2 Fanta rasa stroberi, 2 Sprite hingga promo Chaki Kids Meal (CKM) sekarang berhadiah Koleksi Sanrio Characters.

Dibawah ini ini adalah rangkuman promo KFC yang bisa kamu nikmati hari ini Jumat 27 Agustus 2021:

Kombo Duo

Makan berdua, makin puas dengan KFC KOMBO DUO!⁠

Ayo ajak si doi makan bareng KOMBO DUO di gerai KFC! Cuma 50 ribuan aja, kamu bisa bikin si gebetan makin hepi dengan 3 pilihan menu KOMBO DUO dari paket winger, ayam, atau burger

Kapasitas makan di gerai KFC masih 25% ya KFC Lovers, jadi nanti tetap jaga jarak ya sama si dia, hehe. KFC juga selalu memastikan keamanan dan kenyamanan KFC Lovers dengan menjalankan protokol kesehatan yang ketat!⁠

Yuk ajak gebetan buat dine-in dan pesen menu KFC KOMBO! Sampai ketemu di gerai KFC yaa~~⁠

Syarat dan ketentuan:⁠

- Berlaku mulai 27 Agustus 2021⁠ dan berlangsung setiap hari, sepanjang hari

- Berlaku untuk Dine-in (khusus store outdoor dan store mall dengan kapasitas maksimal 25%), take away, Home Delivery, Drive-thru dan KFC Box⁠

- Tidak berlaku untuk Ojek Online, aplikasi KFCKU, Store Bandara dan layanan KFC Catering⁠

- Harga mulai Rp 45.455 sebelum pajak dan dapat berbeda di tiap wilayah⁠

- Take away dikenakan biaya tambahan⁠

- Berlaku kelipatan dan tidak ada batasan pembelian⁠.

Winger Bucket