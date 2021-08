PROMO KFC Hanya Hari Ini Kamis 26 Agustus 2021, Promo TBT 10 Potong Ayam Goreng Hanya Rp 90 Ribu

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - KFC kembali menawarkan promo mingguannya yakni menu The Best Thursday (TBT) 10 potong ayam hanya Rp 90 Ribu hanya hari ini Kamis 26 Agustus 2021.

Selain itu ada juga promo Winger Bucket dengan harga mulai dari 80 ribuan, promo Crazy Deal Rp 60 Ribuan, promo 30% OFF Whole Bucket KFC, dengan tunjukin kartu vaksin kalian pas lagi Drive-Thru atau Takeaway, menu camilan pukis KFC dan Combo Nescafe hingga Loaded Fries.

Kemudian menu Smart Family Deal dapat 4 ayam, 3 nasi, 3 Coca-cola, 2 Sundae dan 1 Mainan dengan harga mulai dari 107 ribuan saja, half winger gratis, promo Winger Bucket Fest 50 % mulai dari Rp 47 Ribuan, promo crazy deal mulai Rp 60 Ribu saja, promo KFC 5+3 mulai dari 68 Ribuan saja.

Ada juga promo Combo Hemat mulai dari 76.000 aja kamu bisa dapetin 9 Drumette, 9 Wingette, 2 Fanta rasa stroberi, 2 Sprite dan masih banyak lagi promo lainnya.

Jangan lewatakan juga, ada promo Chaki Kids Meal (CKM) sekarang berhadiah Koleksi Sanrio Characters.

Berikut ini adalah rangkuman promo KFC yang bisa kamu nikmati hari ini Kamis 26 Agustus 2021:

(Update Informasi Promo KFC)

Promo TBT

Puas iya, kenyang iya, apalagi kalau bukan promo #TheBestThursday!.

⁠

Lagi nunggu gajian, beli sekarang, atau kapanpun itu, promo #TBT akan setia nungguin kamu tiap minggu di hari Kamis!⁠

⁠

Buruan pesen #TBT sekarang! Gamau kan harus nunggu hari Kamis lagi buat nikmatn promo yang satu ini?⁠

⁠

Syarat dan ketentuan:⁠

- Berlaku HANYA DI HARI KAMIS⁠

- Berlaku untuk Take away, Home Delivery, Drive-thru, Ojek Online dan KFC Box⁠

- Tidak berlaku di seluruh store Bandara Soekarno-Hatta dan KFC catering⁠

- Harga sebelum pajak dan dapat berbeda di tiap wilayah⁠

- Take away dikenakan biaya tambahan⁠

- Juga berlaku pembelian menggunakan e-voucher GiftN⁠ dengan keterangan NEW⁠

- Berlaku kelipatan dan tidak ada batasan pembelian⁠.

Winger Bucket