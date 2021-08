Stefan William Sang Suami Rayakan Ulang Tahun, Celine Evangelista Tak Datang?

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Stefan William merayakan hari lahirnya pada 11 Agustus 2021.

Stefan William merayakan ultahnya tanpa sang istri, Celine Evangelista.

Kenapa Celine Evangelista tak datang saat perayaan ultah Stefan William?

Ketidakhadiran Celine Evangelista akhirnya terbongkar.

Celine Evangelista mempunyai alasan tersendiri saat tidak hadir pada perayaan Ultah Stefan William.

Sang istri, Celine Evangelista, meminta maaf karena tak bisa merayakan kebahagiaan bersama Stefan William.

• Celine Evangelista Ungkap Sebuah Fakta Rumah Tangganya Pada Nikita Mirzani, Singgung Soal Nafkah

Di akun Instagram @celine_evangelista, Celine Evangelista mengunggah ulang story dari akun @itsauricci.

Terlihat Stefan William tengah menggendong dua anaknya sambil hendak meniup lilin di atas kue.

Celine Evangelista lantas mengomentari unggahan itu dengan menuliskan permintaan maafnya.

"So sorry can't be there. Masih sakit," tulis Celine dengan emoji menangis, dikutip Kompas.com, Kamis 12 Agustus 2021.