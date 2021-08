Rangkaian Kegiatan Beberapa Polsek Jajaran Polres Kapuas Hulu, Patroli hingga Pengamanan Vaksinasi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KAPUAS HULU - Kapolsek Putussibau Utara, Iptu M Sutikno bersama anggota laksanakan Patroli Malam Ops Yustisi tentang Pendisiplinan Protokol Kesehatan, Sabtu 31 Juli 2021 malam.

Patroli ini sebagai upaya untuk Pengendalian Penyebaran covid-19 di wilayah Hukum Kecamatan Putussibau Utara.

Adapun kegiatan dipimpin langsung oleh Sutikno dengan melibatkan empat Personel dengan sasaran kegiatan yaitu :

1.Taman Alun Putussibau

2.Cafe Menara Tiam di jalan A.Yani,

3.Warkop yang ada di Taman Alun Kota Putussibau,

4..Warkop Gajah mada di Jalan M. Yasin

5.Cafe Tegam di Jalan Gajah Mada

6.Alfa Mart

7.Cafe Azyra di Dogom

8.Red Zone caffe

"Alhamdulillah pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik,dasar kita melakukan Patroli Yustisi tertuang dalam Instruksi Mendagri No 20 Tahun 2021;Pergub Kalbar No 75 Tahun 2021; Perbup Kapuas Hulu No 57 Tahun 2020;

SK Bupati Kapuas Hulu No 253/BPBD/2021;SE Bupati Kapuas Hulu No 367/1505/BPBD/PS-A, tanggal 29 Juni 2021;tentang pengendalian penyebaran virus covid-19 dengan pemberlakuan PPKM," jelas Sutikno.

Sebagian besar pemilik usaha cafe sudah patuh dimana sudah menutup usahanya sebelum pukul 20.00 wib namun ada beberapa cafe yang kita tegur keras karena saat Patroli masih buka dan tadi kita sudah mengimbau kepada remaja yang masih nongkrong di Taman Alun untuk segera kembali ke rumahnya guna cegah terjadinya gangguan kamtibmas, dan penularan covid 19 khususnya didaerah hukum Polsek Putussibau Utara.

Melakukan imbauan untuk mencegah kerumunan massa dan pendisiplinan Protokol Kesehatan terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro di Kab. Kapuas Hulu.ujar Iptu Sutikno selaku Kapolsek Putussibau Utara.

Kawal Vaksinasi

Personel Polsek Bika laksanakan monitoring dan pengawalan kegiatan Vaksinasi yang diselenggarakan oleh Puskesmas Bika, dengan sasaran utama adalah petugas pelayan publik, tenaga pengajar dan masyarakat lainnya, Minggu 1 Agustus 2021.

"Kegiatan Vaksinasi tersebut dilakukan dalam rangka mendukung program percepatan vaksinasi Nasional membangun Herd Immunity guna antisipasi dan pencegahan penyebaran virus corona desease 2019 (Covid-19) di wilayah Kecamatan Bika,” jelas Kapolsek Bika.