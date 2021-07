PROMO KFC Hari Ini 27 Juli 2021, Pukis KFC Beragam Varian Rasa hingga Promo 5 + 3 Hemat Banget

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - KFC kembali menghadirkan beragam promo-promo seru yang bisa kamu nikmati hari ini Selasa 27 Juli 2021.

Saat ini KFC memiliki promo pukis KFC dengan beragam varian rasa mulai dari cheese, cookie crumbs, choconut, double choco, dan original.

Kemudian ada promo Makan 5 + 3 buat seharian cuma Rp 68 Ribuan, original Movie Combo dengan beragam pilihan combo.

Selain itu, ada juga promo 5 potong ayam 3 nasi dan 3 naztar mulai dari Rp 97.273, Crazy Deal 5, gratis 1 potong ayam, kemudian promo Kombo Coffee KFC, promo French Fries super enak di menu terbaru KFC, Loaded Fries dan masih banyak promo lainnya.

Tetap mematuhi protokol kesehatan ditengah pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) saat ini.

Kamu tetap bisa pesan makanan favoritmu dengan layanan delivery yang tersedia

Masih banyak lagi promo lainnya yang bisa di update di @kfcindonesia:

Pukis KFC

Mulai awal minggu dengan yang manis-manis dari Pukis KFC! Banyak varian rasanya loh dari cheese, cookie crumbs, choconut, double choco, dan original.

Yuk pesen pukis favorit kamu lewat Take away atau Drive Thru!⁠

* Harga Rp 20.000 (sebelum pajak) per 5 pcs, pukis KFC bisa kamu pesan di 42 outlet KFC di pulau Jawa:⁠

1. KFC Kalimalang⁠

2. KFC Taman Harapan Indah Bekasi⁠

3. KFC Raden Inten⁠

4. KFC Cikini⁠

5. KFC Prapatan Tugu Tani⁠

6. KFC Metropolitan Mall Bekasi⁠

7. KFC Arion Plaza⁠

8. KFC Taman Melawai⁠

9. KFC MT Haryono Jakarta⁠

10. KFC Kemayoran⁠

11. KFC Pondok Indah Plaza⁠

12. KFC Ciputat Gaplek⁠

13. KFC Kemang⁠

14. KFC Gunawarman⁠

15. KFC Alam Sutera⁠

16. KFC Bintaro 9⁠

17. KFC Maxx Lippo Karawaci⁠

18. KFC Bogor Pajajaran⁠

19. KFC Tugu Puncak⁠

20. KFC Sentul City⁠

21. KFC Dramaga Bogor⁠

22. KFC Kisamaun Tangerang⁠

23. KFC Kemang Timur⁠

24. KFC Daan Mogot Baru⁠

25. KFC Duta Garden⁠

26. KFC Cideng⁠

27. KFC Djuanda Jakarta⁠

28. KFC La Terrace⁠

29. KFC Margonda⁠

30. KFC Cibubur Cikeas⁠

31. KFC Setiabudi Sukawangi⁠

32. KFC Kartini Cirebon⁠

33. KFC Dago⁠

34. KFC Riau Bandung⁠

35. KFC Pasir Kaliki Pajajaran⁠

36. KFC BDNI Sudirman Yogyakarta⁠

37. KFC Pandanaran Semarang⁠

38. KFC Slamet Riyadi Solo⁠

39. KFC Boyolali⁠

40. KFC Ahmad Yani Surabaya⁠

41. KFC Basuki Rahmat Surabaya⁠

42. KFC Kawi Malang⁠