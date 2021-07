Pengaruh Musik dan Kemampuan Berkomunikasi Virtual

Oleh:Guru Seni Budaya SMAN 5 Palopo, Ida Hotlin Sinaga Ssn

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh manusia sebagai mahluk individu dan sosial adalah berkomunikasi. Melalui aktivitas komunikasi kita dapat memahami cara seseorang berpikir, bertindak dan mengambil keputusan. Selain itu dengan berkomunikasi manusia dapat menyatakan apa yang ada di benaknya dan mendapat respon dari lawan bicara. Namun apa sebenarnya aktivitas komunikasi itu?.

Berdasarkan akar katanya, kata komunikasi di ambil dari bahasa Latin communatio yang artinya membuat sama. Dalam pengertian ini seseorang melakukan kegiatan berkomunikasi dengan orang lain agar terjadi kesamaan pemahaman mengenai suatu hal. Misalnya untuk menjelaskan arti kata inflasi, seorang guru menggunakan ilustrasi tentang harga permen yang terus mengalami kenaikan setiap tahunnya.

Setahun yang lalu, misalnya, dengan Rp 500 kita dapat membeli 4 buah permen. Namun tahun ini dengan jumlah uang yang sama kita hanya dapat membeli 2 permen. Kenaikan nilai jual permen di sebabkan oleh banyak faktor, misalnya kenaikan harga impor gula dan sebagainya. Hal – hal inilah yang memicu terjadinya kenaikan harga yang di sebut inflasi.

Ada berbagai jenis komunikasi, antaralain komunikasi verbal, non verbal dan visual. Komunikasi verbal meliputi komunikasi komunikasi lisan, seperti contoh pengajaran di atas, diskusi atau debat. Sedangkan komunikasi non verbal meliputi tulisan atau karya seni seperti musik dan puisi. Komunikasi visual juga tergolong bentuk komunikasi non verbal yang menggunakan media seni yang di lihat oleh mata kemudian di artikulasikan kembali berdasarkan kemampuan logika dan intuisi personal.

Contohnya pesan yang di sampaikan dalam karya-karya abstrak pada seni rupa. Fenomena Komunikasi Virtual di era abad 21 ini, kecanggihan teknologi adalah keniscayaan.

Hampir semua aspek kehidupan manusia tidak terlepas dari teknologi yang memudahkan hidup manusia abad ini. Bisa dibayangkan betapa kelamnya kehidupan saat ini jika di tengah pandemic ini tidak ada teknologi. Kemajuan teknologi yang pesat saat ini membantu manusia tetap dapat berkomunikasi dan produktif di masa pandemic ini.

Selain sisi positifnya, kemajuan teknologi juga menyimpan potensi negative yang harus di sikapi dengan bijaksana. Seringkali kita mendengar kasus remaja yang kecanduan gim online, pornografi bahkan peretasan data yang merugikan banyak pihak. Fenomena big data yang melimpah dan menjadi sumber belajar yang dapat di akses siapa saja, kapan saja dan di mana saja menjadi tantangan tersendiri di abad ini.

Beberapa waktu yang lalu media nasional maupun internasional menyatakan bahwa orang Indonesia yang terkenal karena keramahannya ternyata merupakan netizen yang paling tidak sopan dalam berkomentar di dunia maya. Sontak berita ini menimbulkan beragam reaksi. Ada yang pro namun tidak sedikit pula yang menolaknya. Pada umumnya yang pro adalah mereka yang pernah menjadi korban bullying di media sosial.

Walaupun beragam cara sudah di tempuh oleh pemerintah namun tetap saja masih banyak masyarakat yang belum menyadari tentang tata etika berkomunikasi di dunia virtual. Masih adanya kesan, bahwa seolah-olah dunia nyata dan dunia virtual yang diwakili oleh media sosial ini adalah dua dunia yang berbeda. Padahal dalam konteksnya tidaklah demikian.