Olimpiade Tokyo
LIVE HASIL Spanyol vs Mesir Bola Olimpiade Tokyo! Spanyol Dihuni Pemain Muda Terbaik EURO 2020
Spanyol unggul cukup jaug terlebih Pedri yang tampil di Olimpide, dinobatkan sebagai pemain muda terbaik EURO 2020.
Penulis: Marlen Sitinjak | Editor: Marlen Sitinjak
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Tim Nasional (Timnas) sepak bola putra Mesir, menghadapi Spanyol pada laga pembuka fase penyisihan grup, Olimpiade Tokyo, Kamis 22 Juli 2021 mulai pukul 14.30 WIB.
Mesir dan Spanyol tergabung di Grup C bersama Argentina dan Australia.
Laga Mesir vs Spanyol dihelat, di Stadion Sapporo Dome, Kota Sapporo, Jepang, disiarkan live streaming Vidio.com.
Link live streaming Vidio.com, link live score, klasemen dan statistik pertandingan di artikel ini.
Mesir tidak terlalu diunggulkan dalam laga kali ini, mengingat Timnas Spanyol akan diperkuat sejumlah pemain yang berlaga di EURO 2020 beberapa waktu lalu.
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Di turnament itu, Spanyol melaju ke final dan kalah adu penalti menghadapi Italia yang tampil sebagai juara EURO 2020.
Jika melihat materi pemainnya, Spanyol unggul cukup jauh terlebih Pedri yang tampil di Olimpide, dinobatkan sebagai pemain muda terbaik EURO 2020.
Kemudian kiper Unai Simon yang sudah sangat teruji mentalnya di EURO 2020.
Di lini depan, Spanyol menurunkan Asensio yang kerap menjadi pemain utama di level klubnya, Real Madrid.
Prediksi Susunan Pemain Mesir vs Spanyol
Mesir [4-3-3]: El Shenawy (GK); El Eraki, Hegazi, Ramadan, Fouad; Tawfik, Hamdi, Maher; Sobhi, Mohsen, Mansi.
Spanyol vs Mesir
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