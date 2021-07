LIVE SCORE Brazil vs Jerman, Meksiko vs Prancis Olimpiade Tokyo Kamis 22 Juli 2021 Live TVRI & Vidio

Laga penyisihan sepak bola putra Olimpiade Tokyo 2020, Brasil vs Jerman digelar di Nissan Stadium, Yokohama, Jepang, Kamis 22 Juli 2021 kick off pukul 18.30 WIB.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Olimpiade Tokyo 2020 memulai pertandingan cabang olah raga (cabor) sepak bola putra, Kamis 22 Juli 2021 atau sehari sebelum event akbar ini dibuka resmi, Jumat 23 Juli 2021.

16 tim kontestan Olimpiade kali ini menjalani laga perdana penyisihan grup A hingga D.

Brasil vs Jerman menjadi laga yang diprediksi paling seru. Kemudia Meksiko vs Prancis dan Argentina vs Australia.

Pertandingan sepak bola putra Olimpiade disiarkan langsung TVRI dan live streaming Vidio.com.

Brasil vs Jerman dan Meksiko vs Prancis dijadwalkan tayang langsung TVRI, pada jam berbeda.

Laga Brasil vs Jerman digelar di Nissan Stadium, Yokohama, Jepang, Kamis 22 Juli 2021 kick off pukul 18.30 WIB.

Brasil dan Jerman tergabung di Grup D bersama Pantai Gading dan Saudi Arabia.

Di Olimpiade, Brasil dan Jerman baru bertemu satu kali yakni pada Olimpiade 2016 silam, dimana hasilnya imbang 1-1.

Prediksi Susunan Pemain Brasil vs Jerman

Brasil [4-3-3]: Santos (GK); Alves, Carlos, Nino, Arana; Luiz, Guimaraes, Claudinho; Paulinho, Richarlison, Cunha