Olimpiade Tokyo
Live Streaming Argentina vs Australia dan Spanyol vs Mesir Bola Olimpiade Tokyo Kamis 22 Juli 2021
Adapun Mesir dan Spanyol bertanding di tempat yang samakick off pada pukul 14.30 WIB, juga disiarkan lansguns Vidio.com.
Penulis: Marlen Sitinjak | Editor: Marlen Sitinjak
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Timnas Argentina mengawali perjuangannya di Olimpiade Tokyo menghadapi Australia pada babak penyisihan Grup C cabang olah raga (cabor) sepak bola putra.
Pertandingan ini digelar di Sapporo Dome, Jepang, Kamis 22 Juli 2021 kick off pukul 17.30 WIB dan disiarkan langsung Vidio.com.
Argentina dan Australia tergabung di Grup C bersama Mesir dan Spanyol.
Adapun Mesir dan Spanyol bertanding di tempat yang samakick off pada pukul 14.30 WIB, juga disiarkan lansguns Vidio.com.
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Prediksi Susunan Pemain Argentina vs Australia
Argentina [4-2-3-1] : Ledesma (GK); Herrera, Perez, Medina, Bravo; Mac Allister, Vera; Barco, Valenzuela, Urzi; Gaich
Australia [4-4-2] : Glover (GK); King, Souttar, Rowles, Deng; McGree, Metcalfe, Genreau, Watts; Arzani, Duke.
Prediksi Susunan Pemain Mesir vs Spanyol
Mesir [4-3-3]: El Shenawy (GK); El Eraki, Hegazi, Ramadan, Fouad; Tawfik, Hamdi, Maher; Sobhi, Mohsen, Mansi
Spanyol [4-4-3]: Unai Simon (GK); Oscar, Pau Torres, Garcia, Cucurella; Merino, Pedri, Ceballos; Dani Olmo, Mir, Asensio
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