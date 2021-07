Beda Flu Biasa dengan Gejala Covid, Apakah Tenggorokan Gatal Gejala Covid?

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Melansir dari Medical News Today, batuk kering adalah gejala awal yang umum dari Covid-19.

Menurut studi berjudul “Confronting Covid-19-associated cough and the post-COVID syndrome: role of viral neurotropism, neuroinflammation, and neuroimmune responses”, 60–70 persen orang mengalami batuk kering sebagai gejala awal Covid-19.

Namun, beberapa kondisi lain dapat menyebabkan batuk kering, seperti kondisi berikut.:

Asma

Fibrosis paru idiopatik

Penyakit refluks gastroesofagus

Infeksi saluran pernapasan atas

Kanker paru-paru

Batuk kering yang disertai gejala lain dapat mengindikasikan Covid-19 sebagai penyebabnya.

Berikut ini beberapa gejala Covid-19 selain batuk kering:

Sakit kepala

Nyeri otot atau sendi

Sakit tenggorokan

Hidung meler atau tersumbat

Diare mual atau muntah

Sesak napas atau kesulitan bernapas

Hilangnya rasa dan bau

Kehilangan nafsu makan

Kelelahan yang tidak dapat dijelaskan atau tidak biasa

Suhu tinggi

Batuk adalah gejala umum dari long Covid-19, di samping kelelahan, pusing, dan nyeri sendi.

Menurut sebuah penelitian di The Lancet Respiratory Medicine, survei daring telah menemukan bahwa 20-30 persen orang masih mengalami batuk kering 2-3 bulan setelah sakit Covid-19.

Sebuah studi awal dari Italia menemukan bahwa 16 persen orang yang sembuh dari Covid-19 dilaporkan masih mengalami batuk 2 bulan setelah keluar dari rumah sakit. Studi yang lebih baru juga menemukan bahwa batuk dapat berlanjut selama berminggu-minggu hingga berbulan-bulan setelah pemulihan dari Covid-19.

Beda Flu Biasa dengan Gejala Covid

Dalam beberapa kasus, gejala Covid-19 akan mirip dengan gejala flu biasa.