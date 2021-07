PENTING untuk Jaga Daya Tahan Tubuh, Ini Bahaya Vitamin C Jika Dikonsumsi Tak Sesuai Aturan

VOISIN / PHANIE / PHANIE VIA AFP

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Vitamin C memang salah satu vitamin yang penting untuk menjaga daya tahan tubuh terlebih di masa pandemi Covid-19 seperti saat ini.

Meskipun merupakan vitamin penting, vitamin C tidak bisa diproduksi oleh tubuh sendiri.

Jadi, untuk mendapatkannya, kita perlu mengonsumsi buah, sayuran, atau suplemen vitamin C.

Kebanyakan orang meminum suplemen vitamin C ketika musim penyakit tiba, agar tidak gampang sakit apalagi dikondisi pandemi seperti sekarang.

Namun, mengonsumsi vitamin C tentunya harus sesuai anjuran dokter atau tidak melebihi dosis harian.

Karena jika kelebihan, asupan vitamin C akan memengaruhi kesehatan ginjal, pencernaan, dan masalah kesehatan lainnya.

Berikut bahayanya jika kelebihan asupan vitamin C.

Terlalu banyak vitamin C sebabkan batu ginjal.

1. Gangguan Pencernaan

Efek samping jika terlalu banyak asupan vitamin C adalah gangguan pencernaan. Batas tubuh untuk menerima vitamin C adalah 2.000 miligram per hari.