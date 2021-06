Review Drama Korea Doom At Your Service Episode 14, Ji Na Mulai Bimbang Terhadap Pilihannya

Doom At Your Servive Episode 14

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Preview atau sinopsis Drama Korea, Doom at Your Service episode 14 yang tayang di tvN, Selasa, 22 Juni 2021.

Anda dapat menyaksikan drama ini setiap Senin dan Selasa di tvN pukul 21.00 waktu Korea Selatan.

Selain itu, Doom At Your Service juga hadir di VIU setiap Selasa dan Rabu.

Doom At Your Service merupakan drama Korea yang dibintangi Park Bo Young, Seo In Guk, Lee Soo Hyuk hingga Kang Tae Oh.

[Update Berita Lainnya Disini]

• Sinopsis dan Trailer Doom At Your Service Episode 13: Myul Mang dan Dong Kyung Saling Tidak Mengenal

Episode sebelumnya

Ji Na dan Joo Ik kembali bertemu.

Berbeda dari sebelumnya, pertemuan ini berlangsung menjadi lebih emosional.

Ji Na terlihat mulai menyadari perasaannya dan mereka pun semakin mesra.

Preview Doom at Your Service episode 14