Sinopsis dan Trailer Doom At Your Service Episode 13: Myul Mang dan Dong Kyung Saling Tidak Mengenal

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Doom at Your Service episode 12 mengisahkan Myul Mang menyadari ada sesuatu antara dirinya dengan Dong Kyung, tetapi dia belum berhasil menemukan jawabannya.

Sinopsis kali ini dia mencari tahu ke Sonyeoshin dan mulai mendekati Dong Kyung. Sementara itu, Hyun Kyu menanyakan sosok karakter baru Ji Na kepada Joo Ik.

Dikutip dari Viu Original Doom at Your Service adalah drama romantis dan fantasi tentang makhluk supernatural bernama Myul Mang (diperankan oleh Seo In Guk).

Yang menyebabkan semua yang disentuhnya lenyap, dan seorang wanita bernama Tak Dong Kyung (diperankan oleh Park Bo Young), yang mempertaruhkan nyawanya.

Untuk menghindari takdirnya. Sebelum nonton drama Korea Doom at Your Service, simak sinopsis selengkapnya di bawah ini.

Doom at Your Service Sub Indo di Viu episode 13 (TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ ISTIMEWA VIU)

Sinopsis Doom at Your Service Episode 13



Sebelumnya di Doom at Your Service episode 12, Myul Mang dan Dong Kyung saling tidak mengenal satu sama lain, kenangan dari keduanya pun juga menghilang.

Sekarang, Dong Kyung menjadi pasien yang di rawat di rumah sakit. Tetapi, takdir terus mempertemukan keduanya.

Di sisi lain, Ji Na (diperankan oleh Shin Do Hyun) mulai berkencan dengan Hyun Kyu (diperankan oleh Kang Tae Oh), tetapi perasaannya tidak berdebar.