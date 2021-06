SPOILER Doom at Your Service Episode 12, Kondisi Dong Kyung Melemah, Sonyeoshin Putuskan Takdirnya

Doom at Your Service Episode 12

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Memasuki episode 12, keseruan cerita dari drama korea Doom at Your Service semakin terasa.

Para pecinta drama korea dibuat penasaran bagaimana kisah percintaan seorang Dewa dan manusia bisa terjadi dan akhirnya berpisah.

Dikutip dari VIU Indonesia, Sinopsis Doom at Your Service episode 12 dikisahkan Myul Mang masuk rumah sakit karena kondisinya kian melemah.

Tidak tahan melihat kondisi Dong Kyung, dia meminta saran Sonyeoshin. Tetapi, Sonyeoshin memberikan piihan yang sulit untuknya.

Doom at Your Service adalah drama romantis dan fantasi tentang makhluk supernatural bernama Myul Mang (diperankan oleh Seo In Guk), yang menyebabkan semua yang disentuhnya lenyap, dan seorang wanita bernama Tak Dong Kyung (diperankan oleh Park Bo Young), yang mempertaruhkan nyawanya untuk menghindari takdirnya.

Sebelum nonton drama Korea Doom at Your Service, simak sinopsis selengkapnya di bawah ini.

[Update Berita Drakor Lainnya Disini]

• Review Drama Korea Doom At Your Service Episode 11, Perpisahan Tak Dong Kyung dan Myul Mang Terjadi

Sinopsis Doom at Your Service Episode 12

nonton streaming download drakorindo viu original doom at your service sub indo viu

Sebelumnya di Doom at Your Service episode 11, Myul Mang dan Dong Kyung kembali bersama. Bahkan, perasaan mereka menjadi lebih kuat dari sebelumnya.