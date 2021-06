Doom at Your Service Episode 15, Masuki Babak Akhir Dong Kyung Kehilangan Myul Mang, Sad Ending?

Sinopsis Doom at Your Service Episode 15

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Sinopsis Doom at Your Service episode 15 mengisahkan setelah kepergian Myul Mang.

Dong Kyung tidak henti-hentinya merindukan Myul Mang dan berharap ada keajaiban yang membuat dia kembali.

Selepas pulang dari berkumpul bersama orang tersayang, Dong Kyung mengunjungi rumah Myul Mang dan menangis tersedu.

Dikutip dari Viu Original Doom at Your Service adalah drama romantis dan fantasi tentang makhluk supernatural bernama Myul Mang (diperankan oleh Seo In Guk), yang menyebabkan semua yang disentuhnya lenyap, dan seorang wanita bernama Tak Dong Kyung (diperankan oleh Park Bo Young), yang mempertaruhkan nyawanya.

Untuk menghindari takdirnya. Sebelum nonton drama Korea Doom at Your Service, simak sinopsis selengkapnya di bawah ini.

Sebelumnya di Doom at Your Service episode 14, akhirnya Myul Mang dan Dong Kyung dapat saling mengenali.

Namun, kesedihan kembali meliputi mereka karena takdir menyatakan sudah waktunya bagi mereka untuk pergi.

Sulit bagi Dong Kyung untuk menerima kenyataan itu, tapi Myul Mang berupaya meyakinkannya. Di sisi lain, Hyun Kyu (diperankan oleh Kang Tae Oh) merelakan Ji Na (diperankan oleh Shin Do Hyun).