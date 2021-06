Review Drama Korea Doom At Your Service Episode 11, Perpisahan Tak Dong Kyung dan Myul Mang Terjadi

Doom At Your Service mengatakan bahwa episode 11 akan menampilkan romansa yang semakin dalam antara Tak Dong Kyung dan Myul Mang.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Drama Korea Doom At Your Service sudah masuk dalam episode 11.

Berikut ini cerita drama Doom At Your Service episode sebelas.

Episode sebelas drama Doom At Your Service sudah hadir di tvN malam ini, Senin 14 Juni 2021.

Anda dapat menyaksikan drama ini setiap Senin dan Selasa di tvN pukul 21.00 waktu Korea Selatan.

Selain itu, Doom At Your Service juga hadir di VIU setiap Selasa dan Rabu.

Doom At Your Service merupakan drama Korea yang dibintangi Park Bo Young, Seo In Guk, Lee Soo Hyuk hingga Kang Tae Oh.

Tak Dong Kyung (Park Bo Young) adalah seorang editor di sebuah perusahaan novel web yang kehilangan orang tuanya sejak usia dini.

Ia didiagnosis menderita glioblastoma yang membuatnya hanya memiliki garis hidup 3 sampai 4 bulan.

Ia mengutuk dewa yang telah memberinya takdir hidupnya dan menginginkan kehancuran di dunia.

Kemudian muncul Myul Mang (Seo In Guk) dalam kehidupannya.