Bagaimana Posisi Shaf Solat untuk Anak Kecil? Apakah Benar Bisa Memutus Shof Salat?

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Shaf Solat adalah satu di antara bagian dari kesempurnaan Solat.

Oleh karena itu, sebelum Solat imam bertugas mengatur kerapian, kerapatan, serta kelurusan saf adalah imam.

Dalil terkait Shaf Solat, disampaikan Ustadz Abdul Somad.

Menurut UAS, dalam hadits yang diriwayatkan Anas ra, Rasulullah SAW bersabda:

“Luruskanlah shaf (barisan) kamu, sesungguhnya aku melihat kamu dari belakang pundakku”. Salah seorang kami merapatkan bahunya dengan bahu sahabatnya, kakinya dengan kaki sahabatnya”. (HR. al-Bukhari).

UAS menegaskan, rapat dan putusnya shaf bukan hanya sekedar barisan shalat, akan tetapi kaitannya dengan hubungan kepada Allah SWT, karena Rasulullah SAW bersabda:

“Siapa yang menyambung shaf, maka Allah Swt menyambung hubungan dengannya dan siapa yang memutuskan Shaff, maka Allah memutuskan hubungan dengannya”. (HR. Abu Daud, an-Nasa’i, Ahmad dan al-Hakim).

Shaf juga berkaitan dengan hati orang-orang yang akan melaksanakan shalat, Rasulullah SAW bersabda:



Dari al-Barra’ bin ‘Azib, ia berkata: “Rasulullah Saw memeriksa celah-celah shaf dari satu sisi ke sisi lain, Rasulullah Saw mengusap dada dan bahu kami seraya berkata: “Jangan sampai tidak lurus, menyebabkan hati kamu berselisih”.

Kemudian Rasulullah Saw bersabda: “Sesungguhnya Allah dan para malaikat bershalawat untuk shaf-shaf terdepan”. (HR. Abu Daud).

Makna shalawat dari Allah Swt adalah limpahan rahmat dan ridha-Nya.