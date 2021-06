PROMO Makanan dan Minuman Hari Ini 17 Juni 2021, KFC Pizza Hut JCO Dunkin Donuts BreadTalk & Chatime

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Beragam pilihan promo makanan dan minuman dapat kamu nikmati hari ini Kamis 17 Juni 2021.

Ada sejumlah pilihan menu hemat dan nikmat mulai dari promo KFC, JCO, Pizza Hut, Dunkin Donuts hingga Chatime.

Selain dengan menu-menu menggugah selera dan menyegarkan, namun kamu bisa mendapatkannya dengan harga hemat.

Pastinya cocok banget untuk kamu yang ingin menghabiskan waktu bersama orang-orang tersayang

Berikut ini Tribunpontianak.co.id rangkum sejumlah promo makanan dan minuman yang bisa kamu nikmati di bulan Juni 2021:

1. KFC

Promo TBT

Promo THE BEST THURSDAY hadir lagi KFC Lovers! Buruan beli 10 potong ayam favoritmu dengan harga 90 ribu aja sekarang daripada harus nunggu hari Kamis minggu depan datang lagi!⁠

Syarat dan ketentuan:⁠

- Berlaku HANYA SATU HARI pada 17 Juni 2021⁠

- Berlaku untuk Dine-in, take away, Home Delivery, Drive-thru, Ojek Online dan KFC Box⁠

- Tidak berlaku di seluruh store Bandara Soekarno-Hatta dan KFC catering⁠

- Harga sebelum pajak dan dapat berbeda di tiap wilayah⁠

- Take away dikenakan biaya tambahan⁠

- Juga berlaku pembelian menggunakan e-voucher GiftN⁠ dengan keterangan NEW⁠

- Berlaku kelipatan dan tidak ada batasan pembelian⁠

Cream Soup KFC

Hangatnya Cream Soup KFC emang paling bisa mengumpulkan mood untuk menjalani berbagai aktivitas!⁠

Yuk awali aktivitasmu dengan Cream Soup KFC yang bisa langsung pesan di Gerai KFC, lewat GoFood atau GrabFood ya KFC Lovers⁠.