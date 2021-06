PROMO KFC Khusus Hari Kamis 17 Juni 2021, Promo TBT Beli 10 Potong Ayam Favorit Hanya 90 Ribu

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Dapatkan beragam pilihan promo KFC yang saat ini kembali tersedia Kamis 17 Juni 2021.

KFC memiliki promo khusus setiap hari kamis yakni promo TBT (The Best Thursday) dengan setiap pembelian 10 potong ayam favoritmu dengan harga 90 ribu.

Adapun beragam promo terbaru KFC lainnya adalah Classic Combo, Spaghetti Supreme, KFC Sundae, Crazy Deals Grilled Soy Sauce, hingga Krunchy Burger KFC.

Selain itu, KFC juga memiliki promo lainnya diantaranya gratis 5 nasi untuk makan bersama keluarga dengan setiap pembelian 9 potong ayam + 1 Liter Coca-cola mulai dari Rp140.000 saja.

Ada juga menu Creampuff KFC, KFC Koolz, paket mega kombo.

Kemudian KFC juga masih memiliki promo Snack Bucket 4 Cuma dari Rp29.091 saja.

Berikut rangkuman sejumlah promo seru KFC pekan ini dilansir dari instagram @kfcindonesia ini:

Promo TBT

Promo THE BEST THURSDAY hadir lagi KFC Lovers! Buruan beli 10 potong ayam favoritmu dengan harga 90 ribu aja sekarang daripada harus nunggu hari Kamis minggu depan datang lagi!⁠

Syarat dan ketentuan:⁠

- Berlaku HANYA SATU HARI pada 17 Juni 2021⁠

- Berlaku untuk Dine-in, take away, Home Delivery, Drive-thru, Ojek Online dan KFC Box⁠

- Tidak berlaku di seluruh store Bandara Soekarno-Hatta dan KFC catering⁠

- Harga sebelum pajak dan dapat berbeda di tiap wilayah⁠

- Take away dikenakan biaya tambahan⁠

- Juga berlaku pembelian menggunakan e-voucher GiftN⁠ dengan keterangan NEW⁠

- Berlaku kelipatan dan tidak ada batasan pembelian⁠

Cream Soup KFC