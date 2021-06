LINK TWIBBON Hari Donor Darah Sedunia 14 Juni, Download Twibbonnize World Blood Donor Day

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Hari Donor Darah Sedunia atau World Blood Donor Day peringati setiap tanggal 14 Juni setiap tahun.

Untuk tahun ini hari donor darah sedunia diperingati tepat hari ini Senin 14 Juni 2021 dengan tema yang diusung World Health Organization (WHO) adalah "Give blood and keep the world beating".

Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran global tentang perlunya darah dan produk darah yang aman untuk transfusi dan kontribusi penting donor darah sukarela yang tidak dibayar untuk sistem kesehatan nasional.

Hari itu juga memberikan kesempatan untuk menyerukan tindakan kepada pemerintah dan otoritas kesehatan nasional untuk menyediakan sumber daya yang memadai dan menerapkan sistem dan infrastruktur untuk meningkatkan pengumpulan darah dari donor darah sukarela yang tidak dibayar.

Darah dan produk darah yang aman serta transfusinya merupakan aspek penting dari perawatan dan kesehatan masyarakat.

Mereka menyelamatkan jutaan nyawa dan meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup banyak pasien setiap hari.

Kebutuhan akan darah bersifat universal, tetapi akses ke darah bagi semua orang yang membutuhkannya tidak.

Kekurangan darah sangat akut di negara berkembang.

Untuk memastikan bahwa setiap orang yang membutuhkan darah yang aman memiliki akses ke sana, semua negara membutuhkan donor sukarela yang tidak dibayar yang memberikan darah secara teratur.