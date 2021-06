KEBOCORAN Cairan Tulang Belakang Sebabkan Sakit Kepala Seperti Ini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Apakah Anda pernah sakit kepala belakang?

Sakit kepala belakang ini disebabkan banyak faktor.

Penyebab sakit kepala bisa bermacam-macam, namun sayang tidak semua orang dapat menyadarinya.

Misalnya saja sakit kepala belakang, dimana jenis sakit kepala tersebut ternyata memiliki penyebab sakit yang beragam.

Hal ini seperti dijelaskan dalam artikel "Why Does the Back of My Head Hurt?" yang dilansir dari laman WebMD 17 April 2021.

Disebutkan bahwa sakit kepala belakang dapat disebabkan oleh tension headache.

Baca juga: TIPS Melahirkan Normal Tanpa Jahitan, Dokter Beberkan Cara Meminimalisir Rasa Sakit Saat Melahirkan

(UPDATE berita tentang kesehatan DISINI)

Jenis sakit kepala itu terjadi akibat otot di sekitar kulit kepala dan leher menegang.

Pemicunya mulai dari stres, rasa lapar, cemas, depresi, dan lain sebagainya.

Namun selain tension headache, ternyata masih banyak penyebab lain yang dapat menimbulkan sakit kepala.