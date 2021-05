Dilindungi, Batu Ash-Shakhrah yang Berada di Dalam Kubbah Masjid Al-Aqsa Dikelilingi Kaligrafi Yasin

Seorang wanita Palestina berdoa di luar Dome of the Rock kawasan Masjid Al Aqsa di Palestina pada hari keempat Ramadhan 1442 H, Jumat 16 April 2021.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Perselisihan Israel dan Palestian terus memanas hingga kini, Selasa 18 Mei 2021.

Melansir Kompas.com, hal itu bermula ketika Masjid Al-Aqsa diserang jelang akhir Ramadan.

Di tengah kekacauan itu, Hamas menetapkan ultimatum yang tidak realistis bagi semua polisi Israel untuk mundur dari kompleks Masjid Al-Aqsa paling lambat pukul 18.00 Senin malam waktu setempat.

Tak pelak tenggat waktu itu tidak terpenuhi, dan Hamas langsung menembakkan roket ke Israel yang dibalas pemboman tanpa henti di Jalur Gaza.

Nah, terkait masjid Al-Aqsa, sebagaimana melansir Serambinews.com, di dalam kompleksnya ternyata terdapat satu Kubah Batu atau dikenal Qubbat al-Sakhrah dalam bahasa Ibrani, dianggap sebagai mahakarya arsitektur Islam.

Kubah Batu atau The Dome of The Rock merupakan sebuah bangunan abad ke-7 yang terletak di tengah kompleks Masjid Al-Aqsa di Kota Tua Yerusalem.

Kubah Batu berbentuk persegi delapan dengan berkubah emas. Masjid Al-Aqsa dibangun selama Fitnah Kedua oleh Khalifah Abd al-Malik antara tahun 687 dan 691 di situs kuil Romawi Jupiter Capitolinus.

Dilansir dari aqsainstitute.com pada Sabtu (15/5/2021), selain Kubah Batu, dalam kompleks Masjid Al-Aqsa juga terdapat Sakhrah yaitu batu yang terletak di tengah-tengah kompleks Masjid Al-Aqsha tepatnya di dalam Masjid Kubbah Ash-Sakhrah.

Batu ini menjadi pijakan Nabi Muhammad Saw. ketika hendak bermi’raj ke langit ke tujuh dalam peristiwa Isra dan Mi’raj.

Letaknya berada di ketinggian 1,5 meter dari tanah dan memilki bentuk yang tidak beraturan.