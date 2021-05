PROMO PIZZA HUT Hari Ini 4 Mei 2021, Beli Pan Regular Cheese Lovers Rp 50 Ribu Gratis Beef Spaghetti

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Yuk nikmati beragam promo terbaru dari Pizza Hut untuk hari ini Selasa 4 Mei 2021.

Diantara promo terbaru Pizza Hut di awal pekan ini diantaranya adalah gratis Beef Spaghetti dan promo beli Pan Regular Cheese Lovers cuma Rp50rb aja untuk pengguna baru aplikasi.

Kemudian ada promo 4 pizza rasa baru gratis 1 pizza manis, New Orleans Chicken Wings, buka puasa pake nasi, Funt4stic Box, L1mo Pizza, Triple Box dan masih banyak lagi promo lainnya.

Pizza Hut adalah rantai restoran Amerika dan waralaba internasional yang didirikan pada tahun 1958 di Wichita, Kansas oleh Dan dan Frank Carney.

Pizza Hut dikenal dengan menu masakan Italia-Amerika, termasuk pizza dan pasta, serta lauk dan makanan penutup, Pizza Hut kini sudah ada hampir di wilayah Indonesia.

Ada beragam pilihan promo Pizza Hut yang terbaru dilansir dari laman www.pizzahut.co.id dan instagram @pizzahut.indonesia Selasa 5 Mei 2021:

Gratis Beef Spaghetti

Kalo kata orang-orang sih, two is better than one, SoBiz. Nah, pas banget nih: ada dua keuntungan yang nungguin kamu di PH Rewards Pizza Hut App!

Yes! Buat para SoBiz pengguna baru aplikasi, bizza langsung dapet gratis Beef Spaghetti dan promo beli Pan Regular Cheese Lovers cuma Rp50rb aja! Minza saranin sih buruan klik link di bio sekarang buat download Pizza Hut App, biar bizza dapetin keuntungannya sebelum abis masa berlakunya.

Beli Funt4stic Box 4 pizza, Gratis 1 pizza manis.