Promo BreadTalk Cheese Lovers, Harga Mulai Rp 9.000 Berlaku 3 Sampai 7 Mei 2021

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Bagi kamu pecinta keju atau Cheese Lovers, kini ada promo dari BreadTalk yang berlaku hingga 7 Mei 2021.

Promo yang diberikan BreadTalk dengan harga mulai Rp 9 ribuan, berlaku diantaranya untuk Muffin Cheese, Double Cheese, Korean Garlic Cheese, Cheese Boat, Richie Cheese, dan Tuna Cheese Puff.

Dengan harga terjangkau yang ditawarkan, kamu bisa menikmati aneka roti keju tersebut bersama keluarga di rumah atau kerabat di kantor.

Apalagi jika memang ada keluarga dan kerabat yang berulang tahun. Baca juga: PROMO ALFAMART Hari Ini 4 Mei 2021, Nikmati Promo THR Spesial Sambut Idul Fitri hingga Serba Gratis

Selain itu, aneka roti keju dengan harga terjangkau ini juga bisa menjadi hantaran atau hadiah.

Namun sebelum memanfaatkan promo BreadTalk, cermati dulu syarat dan ketentuan yang berlaku.

Dikutip Tribunnews dari laman Instagram @breadtalkindo Selasa (4/5/2021) berikut informasinya.

"CHEESE LOVERS is Back!

All about CHEESE start from 8rb only at BreadTalk Indonesia

3-7 Mei 2021

*S&K :