SEDANG LIVE, Streaming PSS vs Bali United - Irfan vs Spaso, Update Hasil Piala Menpora Babak 8 Besar

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Sedang berlangsung PSS vs Bali United pada laga babak 8 besar Piala Menpora 2021, Senin 12 April 2021 malam WIB.

Pertandingan PSS vs Bali United berlangsung di Stadion Si Jalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat mulai pukul 20.30 WIB.

Saksikan PSS vs Bali United yang disiarkan Indosiar atau update hasil PSS vs Bali United via link live score di bawah ini.

Duel Irfan vs Spaso

Kedua pelatih menurunkan skuad terbaik pada line-up susunan pemain.

Ada nama Ilja Spasojevic di kubu Bali United dan Irfan Jaya (PS Sleman).

Keduanya akan adu tajam di lapangan dan siapa menang?

Jelang laga, Pelatih PSS Sleman, Dejan Antonic sebelumnya memang mengungkapkan, pertandingan ini akan menjadi ajang reuni beberapa pemain.

"Ini untuk pertandingan besok sedikit lucu ya, karena kami punya Irfan (Bachdim) yang dulu main di Bali United," ujar pelatih PSS Sleman, Dejan Antonic.

"Dan saya sendiri juga punya banyak pemain (yang pernah bekerja sama dengan saya) di sana (Bali United)."