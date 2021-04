BEDA JAM TAYANG PSS vs Bali United Live Score Hasil Piala Menpora Babak 8 Besar Malam Ini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Pertandingan Piala Menpora 2021 babak 8 besar antara PSS vs Bali United hari ini akan berbeda jam tayang dari tiga laga sebelumnya.

Jam tayang PSS vs Bali United tetap berlangsung malam ini, Senin 12 April 2021.

Pertandingan PSS vs Bali United berlangsung di Stadion Si Jalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat mulai pukul 20.30 WIB.

Saksikan pertandingan PSS vs Bali United yang disiarkan Indosiar atau update hasil PSS vs Bali United via link live score di bawah ini.

Jelang laga, Pelatih Bali United, Stefano Cugurr Teco mengatakan, timnya dalam kondisi siap tempur.

Misi meraih kemenangan untuk menyegel tiket semifinal Piala Menpora 2021 jadi harga mati bagi tim asal Pulau Dewata tersebut.

"Kita punya waktu cukup buat persiapan tim. Kita kerja keras di latihan kita balik ke Bali setelah lawan Persita, kita latihan fisik, teknik, dan taktik," terang Teco melansir Tribunnews.com dikutip dari laman resmi Liga Indonesia.

"Kita tahu lawan Sleman tidak mudah, nanti kita harus kerja keras buat menang dan lolos".

Juru taktik yang pernah membesut Persija Jakarta itu memiliki alasan tersendiri untuk bisa melangkah lebih jauh pada turnamen pramusim kali ini.

"Saya bisa pilih-pilih banyak pemain (di turnamen) ini bagus karena di dalam satu tahun kita tidak main bola di Indonesia."