LIVE STREAMING Bali United vs PSS Sleman, Cek Link Live Score Piala Menpora Babak 8 Besar 2021

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Saksikan melalui liSve streaming Bali United vs PSS Sleman pada laga babak 8 besar Piala Menpora 2021, Senin 12 April 2021 malam WIB.

Pertandingan Bali United vs PSS Sleman berlangsung di Stadion Si Jalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat mulai pukul 20.30 WIB.

Saksikan pertandingan PSS vs Bali United yang disiarkan Indosiar atau update hasil PSS vs Bali United via link live score di bawah ini.

Baca juga: HASIL AKHIR Persib vs Persebaya - Drama 2 Kartu Merah dan 5 Gol, Maung Bandung Lolos Semifinal

Jelang laga, Pelatih PSS Sleman, Dejan Antonic mengungkapkan, pertandingan ini akan menjadi ajang reuni beberapa pemain.

"Ini untuk pertandingan besok sedikit lucu ya, karena kami punya Irfan (Bachdim) yang dulu main di Bali United," ujar pelatih PSS Sleman, Dejan Antonic.

"Dan saya sendiri juga punya banyak pemain (yang pernah bekerja sama dengan saya) di sana (Bali United)."

"Seperti Rizky Pellu, Dias, Lerby, itu semua pemain pernah bekerja sama dengan saya sudah cukup lama di tim yang lain," kata pelatih asal Serbia itu.

Dejan Antonic yakin laga melawan Bali United akan berjalan dengan seru.

Menurut Dejan Antonic, kedua tim mempunyai tekad yang sama untuk melaju ke babak semifinal Piala Menpora 2021.

"Dan saya pikir satu pertandingan besok cukup menarik," kata mantan pelatih Persib Bandung itu.

"Cukup bagus karena dua tim pasti mau main dan mau menang," sambung Dejan Antonic.

Baca juga: HASIL AKHIR Persija vs Barito Babak 8 Besar Piala Menpora 2021 - Cek Video Gol Simic dan Riko Show

Sementara itu, Pelatih Bali United, Stefano Cugurr Teco mengatakan, timnya dalam kondisi siap tempur.

Misi meraih kemenangan untuk menyegel tiket semifinal Piala Menpora 2021 jadi harga mati bagi tim asal Pulau Dewata tersebut.

"Kita punya waktu cukup buat persiapan tim. Kita kerja keras di latihan kita balik ke Bali setelah lawan Persita, kita latihan fisik, teknik, dan taktik," terang Teco melansir Tribunnews.com dikutip dari laman resmi Liga Indonesia.

"Kita tahu lawan Sleman tidak mudah, nanti kita harus kerja keras buat menang dan lolos".

Juru taktik yang pernah membesut Persija Jakarta itu memiliki alasan tersendiri untuk bisa melangkah lebih jauh pada turnamen pramusim kali ini.

"Saya bisa pilih-pilih banyak pemain (di turnamen) ini bagus karena di dalam satu tahun kita tidak main bola di Indonesia."

"Bali punya AFC Cup saya pikir lebih banyak pertandingan di sini lebih bagus buat kita persiapan untuk AFC nanti."

"Ini pra musim setiap pertandingan kita ganti pemain buat kita lihat yang kurang dalam tim," bebernya.

Baca juga: HASIL ADU PENALTI PSIS vs PSM Piala Menpora 2021 - Skor 2-4 & Diwarnai Panenka, Cek Nama Penendang

Pertandingan Head to Head PSS vs Bali United

* 06.11.19 L1 PSS Sleman Bali United 0 : 0

* 22.07.19 L1 Bali United PSS Sleman 3 : 1

Prediksi Susunan Pemain Bali United vs PSS Sleman

Bali United (4-3-3)

Wawan Hendrawan; Gavin Kwan Adsit, Wilian Pacheco, Leonard Tupamahu, Ricky Fajrin; Hariono, Fadil Sausu, Rizky Pellu; Stefano Lilipaly, Muhammad Rahmat, Ilija Spasojevic

Pelatih: Stefano Cugurra

PSS Sleman (4-3-3)

Ega Rizky Pramana; Aaron Evans, Fabiano Beltrame, Mario Maslac, Derry Rachman Noor; Wahyu Sukarta, Kim Kurniawan; Arsyad Yusgiantoro, Irfan Bachdim, Irfan Jaya; Nico Velez.

Pelatih: Dejan Antonic

Baca juga: JADWAL Persib Bandung di Semifinal Piala Menpora dan Kans Jumpa Persija, Bisakah Jadi Kenyataan ?

Live Streaming Piala Menpora 2021 Babak 8 Besar

Link Indosiar 1

Link Indosiar 2

Live Score

Update Hasil Piala Menpora 2021 DI SINI

Jadwal dan Update Hasil Piala Menpora 2021 Babak 8 Besar

Jumat, 9 April 2021 Pukul 18.15 WIB

* PSIS Semarang vs PSM Makassar : 0-0 (2-4)

Sabtu, 10 April 2021 pukul 18.15 WIB

* Persija Jakarta vs Barito Putera : 1-0

Minggu, 11 April 2021 pukul 18.15 WIB

* Persib Bandung vs Persebaya Surabaya : 3-2

Senin, 12 April 2021 pukul 20.30 WIB

* PSS Sleman vs Bali United di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat

Jadwal Semifinal Piala Menpora 2021

* Persija Jakarta vs PSM Makassar

* Persib Bandung vs PSS/Bali United