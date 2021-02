Kelompok Perempuan UMKM Kayong Lestari Termotivasi Kembangkan Usaha Pasca Ikut IDW 2021

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KAYONG UTARA - Sebanyak kurang lebih 15 orang kelompok perempuan yang tergabung dalam UMKM Kayong Lestari, Kabupaten Kayong Utara, Kamis 11 Februari 2021 hadir dalam perayaan International Development Week (IDW 2021).

Acara yang dihelat oleh proyek NSLIC/NSLERD Project oleh Pemerintah Kanada ini dilakukan secara online dengan mengusung tema “Go For The Goal” yang mengupas tentang kekuatan, tantangan, dan peluang yang dihadapi oleh pengusaha wanita serta peran kepemimpinan mereka dalam sektor usaha maupun pemerintah selama Pandemi Covid-19.

Sharing dan diskusi yang dipandu oleh Natalie Leonhardt yang juga merupakan Senior Manager LRED NSLIC/NSLERD.

Kegiatan ini menghadirkan para narasumber yang kiprahnya sudah tidak perlu diragukan lagi dalam dunia bisnis tanah air sekaligus telah menginspirasi banyak perempuan di Indonesia.

Seperti Susi Pudjiastuti yang juga mantan menteri perikanan; Sisca Soewitomo, Indonesian Senior Chef; Anne Avantie, Contemporary Kebaya Pioneer ; dan Suryani Motik, deputy Charperson Of Kadin.

Selain itu H.E Cameron MacKay, Ambasador Of Canada to Indonesia dan I Gusti Ayu Bintang Darmawati Puspayoga, Manister Of Women’S Empowerment And Child Protection hadir sebagai Keynote Speakers.

Kegiatan yang dipusatkan di Cafe Amanda, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara dengan tetap memperhatikan protokol Covid-19.

Kegiatan ini juga telah memberikan pengalaman dan pengetahuan baru khususnya bagi para pelaku usaha UMKM yang sebelumnya telah mendapatkan bantuan teknis melalui proyek Rensponsive Innovation Fund (RIF) phase II.

Seorang peserta Ratna (37) mengakui pengalaman berjumpa dengan para narasumber dan seluruh peserta dari berbagai daerah yang telah diintervensi RIF.

Baginya telah memberikan inspirasi yang sungguh berharga agar tetap semangat dalammengembangkan usaha.

“Meski pertemuan kita lakukan secara online, namun apa yang telah dituturkan oleh narasumber sedikit banyak telah memberikan motivasi," ujarnya.

"Khususny untuk saya pribadi agar tidak mudah menyerah dalam mengembangkan usaha, tetap optimis menghadapi berbagai masalah dan hambatan yang dihadapi dalam berusaha,” ujarnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Erviriani (27). Menurutnya pengalaman mengembangkan usaha yang disampaikan oleh narasumber telah membangun pola pikir baru dalam menghadapi tantangan, peluang dalam mengembangkan strategi bisnis khususnya bagi kaum perempuan.

“Terutama bagaimana strategi yang bisa kita lakukan agar usaha yang telah kita jalankan tetap bertahan seperti di masa pandemi ini atau situasi buruk lainnya, ini sangat berharga bagi kita semua terutama bagi saya,”ungkapnya di sela-sela acara.