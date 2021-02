CONTOH Ucapan Imlek 2021 Dalam Tiga Bahasa & Contoh Stiker Imlek serta GIF Penuh Makna

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut ini deretan ucapan Imlek 2572 yang jatuh pada hari Jumat 12 Februari 2021.

Selain conto ucapan imlek adapula gambar ucapan imlek, stiker dan gambar bergerak ( GIF ) penuh makna untuk melengkapi kemeriahan tahun Baru Imlek di Tahun Kerbau Logam.

Cocok untuk dikirimkan atau dijadikan sebagai update status di akun media sosial.

Apalagi ucapan Imlek sudah terdiri dari tiga bahasan yaitu Bahasan Indonesia, Inggris dan Mandarin tinggal pilih sesuai keinginanmu.

Sehingga semakin memudahkan untuk share ucapan stiker dan GIF di media sosial, seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, hingga Twitter.

Artikel ini telah merangkum secara lengkap ucapan imlek contoh stiker imlek, gambar ucapan imlek dan GIF imlek.

• FITUR Terbaru Facebook & Instagram Spesial Imlek 2021 Stiker, GIF, Avatar dan AR Filter Lebih Keren

Ucapan Selamat Tahun Baru Imlek dalam Bahasa Mandarin Inggris dan Indonesia

1. gōng xǐ fā cái

May you be happy and prosperous

Semoga Anda bahagia dan sejahtera