13 Ucapan Imlek 2021 Bahasa Inggris dan Arti untuk Caption Instagram, WhatsApp, Telegram, Facebook

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Tahun Baru Imlek 2572 jatuh pada Jumat 12 Februari 2021.

Berbagai cara dilakukan dalam merayakan Tahun Baru Kerbau Logam ini.

Satu di antaranya adalah menyampaikan ucapan kepada keluarga, teman dan orang dekat.

Dilansir Tribunjabar.id berikut ini kumpulan ucapan selamat tahun baru Imlek berbahasa Inggris, lengkap dengan terjemahan bahasa Indonesia.

Ucapan dalam Bahasa Inggris

1. Happy Chinese New Year. May all your wishes come true.

(Selamat tahun baru Imlek. Semoga semua harapan Anda menjadi kenyataan)

2. Happy Chinese New Year. May you be happy and prosperous

(Selamat tahun baru Imlek. Semoga Anda menjadi bahagia dan sejahtera)

3. Happy Chinese New Year, I wish you good health and lasting prosperity