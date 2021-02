Tak Gelar Perayaan Saat Cap Go Meh, Panitia CGM Pontianak Pasang Lampion di Sejumlah Ruas Jalan

Ketua Panitia Cap Go Meh 2019 Hendri Pangestu Lim bersama Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, saat perayaan Cap Go Meh tahun 2020 lalu.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Suasana perayaan Imlek dan Cap Go Meh tahun ini tidak akan semeriah pada tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut lantaran wabah COVID 19 masih melanda, sehingga pemerintah secara tegas melarang kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan.

Kendati tak bisa menggelar aneka kegiatan berupa parade dan festival budaya Cap Go Meh pada tahun ini, Ketua Panitia Cap Go Meh Pontianak Hendri Pangestu Lim menuturkan bahwa kegiataan perayaan Cap Go Meh 2021 ini hanya pemasangan lampion di sepanjang Jln Gajahmada, Jln Tanjungpura dan sejumlah ruas jalan lainya.

“Panitia hanya memasang lampion di sepanjang jalan di Kota Pontianak untuk memberikan nuasa tibanya Tahun Baru Imlek,” ujarnya Sabtu 6 Februari 2021.

“Panitia juga tidak menggelar acara yang nuasanya mengundang keramaian seperti perayaan Cap Go Meh dan Pekan Kuliner CGM yang kerab digelar di Jln Diponegoro,” tambahnya lagi.

Hendry juga memberikan rasa apresiasi yang tinggi atas bantuan dari Yayasan Bhakti Suci dan DPP MABT Pusat yang turut andil dalam pemasangan ornamen imlek berupa Lampion di sejumlah ruas jalan di Kota Pontianak.

"Saya menyampaikan rasa terima kasih terhadap YBS dan DPP MABT serta masyarakat yang turut andil dalam pemasangan Lampion di sepanjang jalan Kota Pontianak," ujarnya.

Lebih lanjut Ia mengatakan bahwa keberadaan lampion yang mulai menghias di sejumlah sudut Kota Pontianak setidaknya dapat menjadi penanda bagi seluruh masyarakat Tionghoa yang merayakan pergantian tahun Imlek

“Mungkin agak terasa belum lengkap saat merayakan Imlek kurang jika belum memasang lampion baik di rumah maupun di lokasi-lokasi umum seperti di jalan-jalan prokol,” ujarnya.

Hendry yang juga menjabat sebagai Ketua DPD MABT Kota Pontianak menegaskan akan patuh dan taat atas intruksi pemerintah dalam tetap menerapkan prokes saat merayakan Imlek dengan tidak akan mengundang kerumunan, termasuk saat pemasangan lampion. (*)