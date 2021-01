Promo Richeese Factory Hari ini Spicy Treats, Mulai dari Rp 28.182 Berlaku Sampai Besok

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Promo Richeese Factory hari ini bertajuk Spicy Treats ini menawarkan beragam menu serba pedas.

Promo Richeese Factory hari ini 28 Januari 2021 sudah bisa Anda dapatkan untuk santap siang atau malam.

Promo Richeese Factory dengan harga terjangkau ini cocok untuk Anda yang ingin menghemat bujet kulineran.

Beragam menu yang promo Richeese Factory tawarkan terdiri dari Combo 1 Fire Chicken atau Combo 2 Fire Drum Stick mulai dari Rp 28.182.

Apalagi jika Anda memang pencinta ayam goreng super pedas, Promo Richeese Factory Spicy Treats harus segera Anda manfaatkan.

Mengutip Instagram Richeese Factory, ada ketentuan yang harus Anda perhatikan sebelum memutuskan untuk membeli.

Promo Richeese Factory berlaku 26-29 Januari 2021.

Promo Richeese Factory berlaku di seluruh gerai.

Promo berlaku dine in, take away, drive thru dan GrabFood.

Pilihan potong ayam sesuai ketersediaan di gerai.

Harga belum termasuk pajak.

Harga berbeda di setiap gerai dan wilayah.

Melansir situs Richeese Factory, gerai makanan siap saji ini memiliki misi untuk menjadi pilihan pertama pelanggan dalam menikmati menu makanan keju dengan harga terjangkau dan pelayanan terbaik.

Karena itu, Richeese Factory terus melakukan inovasi menu makanan keju dalam bentuk yang menyenangkan, bersemangat, dan suasana yang bersahabat.