Promo Burger King Januari 2021 Promo Hari Ini Mulai Rp 10 Ribu Promo Berlaku sampai 31 Januari 2021

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Promo Burger King Januari 2021 menawarkan banyak promo hemat.

Promo Burger King Januari 2021 menyuguhkan variasi sajian hemat dengan harga terjangkau.

Promo Burger King Januari 2021 mampu memanjakan Anda.

Adapun Promo Burger King Januari 2021 yaitu 3 Cheeseburger cuma 45 Ribuuuu? Mauuu?

Yuk langsung dipesen aja 3 FOR 45 Cheeseburger nyaa.

Syarat dan Ketentuan :

- Promo berlaku sampai 31 Januari 2021

- Tunjukkan gambar ini saat pemesanan di kasir, drive-thru atau take away

- Tersedia untuk dine-in, drive-thru, take away, delivery via bkdelivery.co.id atau BK App [ https://9dhro.app.link/KS5Mix ]

- Promo berlaku di semua outlet BK, kecuali outlet Airport T3 Ultimate