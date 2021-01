Generali Hadirkan Akuberbagi.com, Dilengkapi Fitur Wakaf Asuransi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Generali hadirkan Digital Social Platform Akuberbagi.com, yang dilengkapi dengan fitur wakaf asuransi.

Social Platform berbasis syariah ini diluncurkan pertama kalinya di industri asuransi sebagai inovasi digital end to end yang dapat memudahkan masyarakat untuk saling membantu dengan berdonasi atau wakaf sekaligus mendapatkan proteksi asuransi.

CEO Generali Indonesia Edy Tuhirman, mengungkapkan Akuberbagi.com menjadi sebuah cara baru bagi masyarakat untuk bisa berkontribusi lebih bagi sesama.

Melalui konsep Warisan Kebaikan, kini masyarakat bisa dengan mudah mempersiapkan perlindungan dan berbagi kebaikan yang manfaatnya dapat dirasakan tidak hanya untuk keluarga namun juga untuk mereka yang membutuhkan melalui para mitra Akuberbagi.com.

"Platform ini menjadi ‘pipa saluran digital’ untuk saling berbagi dan masyarakat tinggal memanfaatkan platform ini dengan sangat mudah, murah dan cepat," ujarnya saat Virtual Press Launch Akuberbagi.com, Rabu 20 Januari 2021.

"Hadirnya Akuberbagi.com merupakan langkah kami untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga Indonesia sekaligus mewujudkan visi Generali - enable people to shape a safer future by caring for their lives and dreams," sampainya.

Dengan filosofi “ringan bagiku, meringankan bagi orang lain”, kesadaran sosial masyarakat untuk berdonasi semakin tinggi di tengah kondisi pandemi saat ini.

Terbukti dengan semakin banyaknya inisiatif individu dalam membantu sesama dan meningkatnya angka donasi secara digital.

Selain itu kondisi pandemi saat ini menyebabkan semakin tingginya risiko sakit atau meninggal dunia sehingga mendorong semakin tingginya minat terhadap asuransi.

"Tingginya risiko serta adanya physical distancing juga membuat kanal distribusi digital menjadi pilihan bagi masyarakat," ujarnya.