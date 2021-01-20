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Live Score Thailand Open 2021 Badminton - Praveen/Melati vs Gicquel/Delrue

Update hasil Thailand Open 2021 badminton babak 32 besar secara langsung di nomor ganda campuran, Praveen Jordan / Melati Daeva Oktavianto

zoom-inlihat foto Live Score Thailand Open 2021 Badminton - Praveen/Melati vs Gicquel/Delrue
PBSI.ORG
Praveen/Melati 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Update hasil Thailand Open 2021 badminton babak 32 besar secara langsung di nomor ganda campuran, Praveen Jordan / Melati Daeva Oktavianto.

Praveen/Melati akan melawan wakil Perancis, Thom Gicquel / Delphine Delrue, yang sebentar lagi akan berlangsung.

Praven/Melati vs Gicquel/Delrue bermain di lapangan 2 Impact Arena, Bangkok, Rabu 20 Januari 2021.

Saksikan siaran langsung Thailand Open 2021 yang ditayangkan televisi nasional, TVRI.

Link live streaming TVRI tayangan Thailand Open 2021 dapat diakses bawah artikel ini.

Selain itu, akses juga update skor hasil Thailand Open 20201 di link live score di bawah artikel ini.

Baca juga: UPDATE Hasil Toyota Thailand Open 2021 Badminton Rabu - Tambah 4 Wakil, Next Praveen/Melati

Link Live Streaming TVRI Thailand Open 2021 Badminton

TVRI Sport-HD

LINK

TVRI Nasional

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Penulis: Haryanto
Editor: Haryanto
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