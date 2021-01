Kunjungi Polres Bengkayang, Kapolda Kalbar Beri Arahan Terkait Penggunaan Anggaran Tahun 2021

Kapolda Kalbar Irjen Pol. Dr.R. Sigid Tri Hardjanto, S.H., M.Si didampingi Karo Rena Polda Kalbar Kombes Pol. Deni Hermana, S.I.K.,M.Si dan Kabid Humas Kombes Pol Donny Charles GO, SIK mengunjungi Polres Bengkayang pada, Jumat 15 Januari 2021.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, BENGKAYANG - Kapolda Kalbar Irjen Pol. Dr.R Sigid Tri Hardjanto, S.H., M.Si didampingi Karo Rena Polda Kalbar Kombes Pol. Deni Hermana, S.I.K.,M.Si dan Kabid Humas Kombes Pol Donny Charles GO, SIK mengunjungi Polres Bengkayang, Jumat 15 Januari 2021.

Dengan menggunkan Helikopter, Kapolda Kalbar dan rombongan tiba di Polres Bengkayang setelah sebelumnya melakukan kunjungan kerja di Polres Landak.

Di Polres Bengkayang, Kapolda Kalbar memberikan arahan terkait anggaran kepada PJU Polres Bengkayang dan para Kapolsek jajaran Polres Bengkayang.

“Ini merupakan rangkaian kunjungan kerja Kapolda yang sebelumnya sudah dilaksanakan dibeberapa Polres antara lain Polres Sanggau, Sekadau, Melawi, Sintang. Hari ini ke Bengkayang, Sambas dilanjutkan nanti ke Singkawang dan Mempawah”, kata R Sigid Tri Hardjanto,.

Tujuan kunker Kapolda Kalbar kali ini difokuskan untuk melihat jajarannya dalam mengelola anggaran.

“Tujuannya antara lain, kunjungan kerja kali ini fokus terhadap pemanfaatan waktu kita untuk melihat sejauh mana rekan-rekan sudah mengelola anggaran, perencanaan-perencanaan anggaran yang tahun kemarin yang sudah direncanakan’, tuturnya.

“Ditahun 2021 ini dilakukan eksekusi. Disitu diperlukan satu kemampuan manajerial untuk mengeksekusi anggaran”, tambah R Sigid Tri Hardjanto.

“Oleh karenan itu, mumpung masih diawal tahun dan juga kegiatan-kegiatan operasional masih belum diawal tahun kita manfaatkan dibidang anggaran,” pintanya.

Pada kegiatan kali ini para PJU Polres Bengkayang Kapolsek jajaran diminta oleh Kapolda Kalbar untuk memaparkan anggaran yang telah diterima dan perencanaannya.

“Ini sudah oke. Ada beberapa yang sudah detail. Ada beberap Polsek kemarin yang sudah kita minta untuk paparan ada juga yang masih menggunakan istilah-istilah bahasa yang bersayap. Jadi harus By Name By Addres”, tutup R Sigid Tri Hardjanto.