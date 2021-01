Update Spoiler One Piece 1001 Rilis 17 Januari 2021, Serangan Kejutan Luffy

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Kalian penggemar One Piece sebentar lagi episode terbaru akan dirilis, tepatnya 17 Januari 2021.

Berikut spoiler One Piece 1001.

Bocoran jalan cerita atau spoiler One Piece chapter 1001 telah diperbarui di Reddit.

Simak spoiler One Pice chapter 1001 berikut, dan ada informasi kurang menyenangkan di akhir artikel ini.

Chapter terbaru arc Wano yang akan datang berjudul Onigashima's Decisive Monster Battle atau Pertempuran antar Monster yang Menentukan Onigashima.

Di sampulnya, kita akan melihat Jinbei yang sedang tidur di atas ubur-ubur.

Kemudian melanjutkan cerita di chapter 1000, Kaido akan dibuat terkejut oleh seragan Luffy yang mampu melukainya.

Zoro menyaksikan serangan yang dilakukan kaptennya dan menduga Haki yang digunakan Luffy adalah hasil dari belajar dengan seorang lelaki tua di Wano.

Tak hanya Zoro, Kid juga menyaksikan aksi Luffy dan penasaran dengan Haki yang digunakan Topi Jerami.

"Apa itu Haki? Bagaimana serangan tinju itu bekerja melawan Kaido?" tanya Kid.

