SELAMAT TAHUN BARU 2021 - Kumpulan Ucapan Selamat Tahun Baru 2021, Doa & Kata Mutiara Tahun Baru

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Simak deretan ucapan Selamat Tahun Baru 2021 berupa kumpulan doa, kata mutiara dan harapan untuk kita menjadi lebih baik lagi.

Beragam suka, duka dan kenangan selama tahun 2020 selalu terpatri di dalam hati dan sanubari.

Tahun 2020 jadi masa lalu bagi semua orang.

Menyisakan kenangan dan pembelajaran yang menjadi cermin melangkah ke depan.

Berikut adalah kumpulan doa, kata mutiara, harapan, dan ucapan Tahun Baru 2021 yang dirangkum dari indiatimes.com dan businessinsider.in:

1. May you live as long as you want and never want as long as you live! Happy New Year 2021.



Semoga Anda hidup selama yang diinginkan dan tidak pernah ada keraguan selama hidup yang panjang! Selamat tahun baru 2021.

2. Thanks for all the fun, and lovely moments we shared. May we have lots more in the glorious New Year.

Terima kasih atas semua kesenangan, dan momen indah yang dibagikan. Semoga kita memiliki lebih banyak di Tahun Baru yang mulia.

3. A new year is a chance to make new beginnings and letting go of old regrets. Happy New Year.