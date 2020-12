Kata-kata Ucapan Selamat Tahun Baru 2021 untuk Keluarga, Kirim ke Ayah Ibu Kakek Nenek hingga Kakak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Meriahkan tahun baru 2021 dengan sejumlah ucapan bermakna yang bisa kamu kirimkan untuk orang-orang tercinta.

Tahun baru 2021 akan dimulai Jumat 1 Januari 2021.

Setiap orang memiliki harapan baru untuk tahun yang baru pula.

Tak ada salahnya kamu mengirimkan ucapan selamat tahun baru untuk keluargamu baik ibu, ayah, kakek, nenek, kakak, hingga keluarga lainnya.

Baca juga: UCAPAN Selamat Tahun Baru 2021 untuk Pacar dan Kata-kata Menyambut Tahun Baru untuk Suami Istri

Baca juga: UCAPAN Selamat Tahun Baru Paling Kekinian di Malam Tahun Baru 2021 Bahasa Inggris dan Indonesia

Berikut ini adalah sejumlah ucapan selamat tahun baru 2021 untuk anggota keluargamu berbahasa inggris dan Indonesia yang dilansir dari knowinsiders.com:

1. This family is the beautiful gift that all I have. May this new year make new cheerful memories with my lovely family.

- Keluarga ini adalah hadiah indah yang saya miliki. Semoga tahun baru ini membuat kenangan baru yang ceria bersama keluarga tercinta.

2. I am so much lucky to have this lovely and supportive family. May God keep the smile on all of your faces through the year!

- Saya sangat beruntung memiliki keluarga yang menyenangkan dan suportif ini. Semoga Tuhan menjaga senyum di semua wajah Anda sepanjang tahun!

3. Thank you all for being with me through all these years. There’s so much more to come! Life is amazing with you in it. Have a very happy New Year!