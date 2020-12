UCAPAN Selamat Tahun Baru 2021 untuk Pacar dan Kata-kata Menyambut Tahun Baru untuk Suami Istri

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut adalah kumpulan ucapan selamat tahun baru 2021 yang cocok kamu kirim untuk pacar kamu.

Tahun baru 2021 akan segera kita jelang bersama mulai Jumat 1 Januari 2021.

Untuk kamu yang ingin memiliki harapan kebahagiaan bersama pasangan di tahun mendatang sekaligus merefleksikan hubungan kamu di masa tahun 2020 yang kalian jalani bersama.

Yuk kirim ucapanmu untuk orang-orang tersayang kamu terutama untuk pasangan suami istri atau atau pacar.

Pasti bikin romantis.

Berikut ini adalah sejumlah ucapan selamat tahun baru 2021 untuk pasangan baik suami atau istri hingga pacar baik berbahasa inggris dan Indonesia yang dilansir dari knowinsiders.com:

1. Happy new year, love! May your new year be filled with laughter, happiness, good health, and love.

- Selamat tahun baru, sayang! Semoga tahun baru Anda dipenuhi dengan tawa, kebahagiaan, kesehatan yang baik, dan cinta.

2. Spending New Year’s Eve with you is very special. I love you, and Happy New Year, darling.

- Menghabiskan Malam Tahun Baru bersamamu sangatlah spesial. Aku mencintaimu, dan Selamat Tahun Baru, sayang.