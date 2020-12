Kata Mutiara Tahun Baru 2021, Quotes dan Ucapan Selamat Tahun Baru 2021 Bahasa Inggris dan Artinya

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Tahun Baru 2021 jatuh pada hari Jumat. Artinya tak sampai dua hari kita akan meninggalkan 2020.

Untuk merayakan Tahun Baru 2021, tak ada salahnya mengirim ucapan untuk orang tersayang, seperti keluarga, sahabat, atau pasangan.

Selain itu, ucapan ini juga bisa menjadi kata mutiara untuk caption Instagram, WhatsApp dan Facebook serta Tiktok.

Dirangkum Tribunnews dari Quotes Wishes, Country Living, Parade, dan Quotes Update, inilah 50 ucapan selamat Tahun Baru 2021:

1. Let us celebrate this exciting, colorful, grand, magical New Year 2021 with a great big smile.

Mari kita rayakan Tahun Baru 2021 yang menyenangkan, berwarna, mewah, dan ajaib ini dengan senyuman lebar.

2. Wishing you a year full of happiness and prosperity. May this year give you the opportunity to follow your dreams, love like there is no tomorrow and smile unconditionally.

Semoga setahun mendatang penuh kebahagiaan dan kemakmuran. Semoga di Tahun Baru ini, kamu mendapat kesempatan untuk mewujudkan impianmu, mencintai seperti tidak ada hari esok, dan tersenyum tanpa syarat.

3. As we celebrate the New Year 2021, I wish everyone success, a healthy long life and a fresh new start. Happy New Year 2021!

Selagi kita merayakan Tahun Baru 2021, aku berharap kalian semua sukses, berumur panjang, dan memiliki awal yang segar. Selamat Tahun Baru 2021!

