Semarak PUBG Mobile Competition With Honda All New Scoopy

Astra Motor Kalimantan Barat mengadakan tournament Online PUBG Mobile Competition With Honda All New Scoopy 22-24 Desember 2020.

TRIBUNOPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Astra Motor Kalimantan Barat mengadakan turnamen online PUBG Mobile Competition With Honda All New Scoopy pada 22-24 Desember 2020.

Kegiatan ini diadakan secara live streaming di platform Youtube.

Tim yang berkompetisi berusaha memenangkan juara di turnamen ini, penonton juga di buat asik dengan adanya kuis dan giveaway saat live berlangsung.

Baca juga: TERUPDATE Gisel Tersangka - Motif Gisel dan MYD Rekam Aksi Syur Mereka Cukup Sederhana

Astra Motor Kalimantan Barat mengadakan Turnamen PUBG Mobile se-Kalimantan Barat.

Turnamen ini mengundangan tim-tim asal Kalimantan Barat untuk ikut serta.

Lebih dari seratus peserta ikut berpartisipasi dalam kompetisi ini untuk memperebutkan juara di turnamen ini.

Baca juga: Tinggal Sehari, Berikut Bacaan Niat Puasa Ayyamul Bidh Rabu 30 Desember 2020

PUBG Mobile Competition yang dibalut dengan nuansa produk terbaru Honda yaitu Honda All New Scoopy yang hadir dengan tampilan terbaru menambah asiknya tournament PUBG Mobile Competition ini.

Kegiatan dimeriahkan dengan kuis–kuis yang terkait dengan produk baru ini yang memberikan banyak hadiah menarik untuk yang berhasil menjawabnya.

Pemenang dari turnamen PUBG Mobile yakni juara 1 TPK48 NOL DERAJAT, Juara 2 BENS LIT, dan Juara 3 MS13 OBAY.

Baca juga: LINK Live Streaming Manchester United Vs Wolverhampton Malam Ini

Tim yang berasal dari Kalimantan Barat ini memiliki kualitas tim yang setara untuk mewakili Kalbar.

Kepala Wilayah Astra Motor Kalimantan Barat, Lukas Ferinata, mengucapkan turnamen PUBG mobile online with Honda All New Scoopy ini menjadi sarana antar Astra Motor Kalimantan Barat dengan masyarakat yang memiliki kegemaran dalam bermain game.

Baca juga: Jelang Malam Pergantian Tahun, Polres Sintang Massif Patroli dan Sosialisasikan Maklumat Kapolri

"Lebih tepatnya para Esport Player Pubg Mobile di Kalimantan Barat. Kami selaku penyelanggara tournament ini mengajak masyarakat yang suka bermain game pubg mobile ini bersama – sama merasakan keseruannya bermain game secara online walau tidak bisa bertemu secara langsung,” tuturnya.