Ucapan Selamat Natal yang Menyentuh Hati dan Kata-kata Ucapan Natal Terbaik

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berbagi ucapan dan kartu Natal menjadi satu di antara cara memeriahkan Natal 2020 yang masih dalam kondisi pandemi Covid-19.

Ucapan-ucapan Natal itu bisa disampaikan melalui WhatsApp, Facebook maupun Instagram untuk keluarga, teman dan juga guru atau dosen.

Agar memudahkan kamu dalam berkirim ucapan, Tribun sudah menghimpun beragam contoh kata-kata Natal terbaik yang bisa kamu gunakan.

Ucapan Natal 2020 ini dihimpun dari englishcoo yang berisi ucapan Natal dalam bahasa Inggris dengan terjemahan bahasa Indonesia.

1. Merry Xmas! Enjoy the magic of this holiday season by listening to music and celebrating the occasion with people U love & care for most.

Artinya: Selamat merayakan Natalan! Nikmati keajaiban musim liburan ini dengan mendengarkan musik dan merayakan acara dengan orang-orang yang Anda sayangi & kasihi.

2. Having a family like U makes me feel blessed. May U all be blessed with health and wealth. Merry Xmas!

Artinya: Memiliki keluarga seperti kalian membuatku merasa diberkati. Semoga kalian semua diberkati dengan kesehatan dan keberlimpahan rejeki. Ucapan Selamat Hari Natal!

3. Merry Christmas to my lovely family. I have learned to enjoy every minute of my life being happy especially with my family.

Artinya: Ucapan Selamat Hari Natal untuk keluargaku tercinta. Aku belajar menikmati setiap menit kehidupan menjadi bahagia terutama bersama keluargaku.