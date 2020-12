Doni Monardo Akui Peran Media Penting Menentukan Keberhasilan Sosialisasi Covid-19

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Doni Munardo menegaskan pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Keberhasilan pemerintah dalam menyosialisasikan protokol kesehatan guna menghadapi Covid-19 tak lepas dari peran media massa.

Baca juga: Zona Oranye, Kadinkes Marijan Ungkap Kasus Konfirmasi Covid-19 di Kubu Raya Capai 422 Orang

Hal itu diungkapkan Doni saat memberikan sambutan dalam Fellowship Jurnalisme melalui siaran YouTube BNPB Indonesia, Senin (14/12/2020).

"Keberhasilan sosiasliasi dalam menghadapi covid ini tidak terlepas dari peran media. Tercatat, tidak kurang dari 63 persen keberhasilan program sosiasliasi itu ditentukan oleh media," kata Doni.

Doni juga mengungkapkan, bahwa dirinya sempat kewalahan dalam melakukan pembantahan dan koreksi informasi yang jauh dari fakta sesungguhnya.

Baca juga: Berikut Perbedaan UMKM Formal dan Non Formal

Akan tetapi, ia menilai bekalangan ini hal tersebut mulai terkikis berkat kontribusi jurnalis.

"Tapi sejak tiga bulan ini setiap ada berita yang mengarah kepada hoaks atau berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya kami dibantu oleh teman-teman wartawan," ucap Doni.

Baca juga: Lima Pekan Pontianak Zona Orange, Harisson : Faktornya karena Razia Prokes yang Rutin

Kepala BNPB ini pun mengucapkan terima kasih atas kontribusi wartawan, baik sebagai relawan maupun perannya dalam membantu masyarakat dalam menghadapi pandemi ini.

"Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada wartawan yang juga sebagai relawan yang telah bersedia untuk bangsa kita membantu masyarakat kita menghadapi pandemi ini," jelas Doni.

Baca juga: Arsenal vs Benfica Braga vs Roma Granada vs Napoli Sociedad vs MU Cek Lawan AC Milan Liga Europa

Seperti diketahui, saat ini Pemerintah lewat Satgas Covid-19 saat ini terus menggencarkan kampanye penyuluhan 3M.

Kampanye 3M ini terus menerus disosialisasikan supaya masyarakat tidak lupa bahwa penyebaran Covid-19 banyak datang dari pergerakan manusia. Sehingga pelaksanaan 3M harus dijalankan secara ketat.

Catatan Redaksi: Bersama-kita lawan virus corona. Tribunpontianak.co.id mengajak seluruh pembaca untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dalam setiap kegiatan. Ingat pesan ibu, 3M (wajib memakai masker, wajib mencuci tangan dengan sabun, dan wajib menjaga jarak dan menghindari kerumanan).

Artikel ini telah tayang dengan judul https://www.tribunnews.com/corona/2020/12/14/doni-monardo-keberhasilan-sosiasliasi-menghadapi-covid-19-tak-terlepas-dari-peran-media?page=2