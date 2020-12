Arsenal vs Benfica Braga vs Roma Granada vs Napoli Sociedad vs MU Cek Lawan AC Milan Liga Europa

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Pada babak 32 besar Liga Europa akan mempertemukan tim-tim raksasa yang bertabur bintang.

Dari hasil undian babak 32 besar Liga Europa 2020 - 2021 akan mempertemukan Crvena zvezda vs Milan, Benfica vs Arsenal dan Real Sociedad vs Man. United.

Masih banyak pertandingan lainnya yang mempertemukan tim-tim elit Eropa atau kasta kedua kejuaraan antar klub di Benua Biru.

Hasil lengkap drawing babak 32 besar Liga Europa:

1. Wolfsberg vs Tottenham

2. Dynamo Kyiv vs Club Brugge

3. Real Sociedad vs Man. United

4. Benfica vs Arsenal

5. Crvena zvezda vs Milan

6. Antwerp vs Rangers