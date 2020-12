Manulife Peduli Kesehatan Nasabah, 2021 Berikan Solusi Proteksi Keuangan keluarga

TRIBUN/FILE

Para staf PT Manulife Indonesia sedang mengadakan rapat yang membahas soal percepatan layanan ke berbagai nasabah via program digital terbaru Manulife di ruang kerja anyar, di Jakarta, Kamis (3/12/2020). Sampai 9 Nopember 2020 jumlah klaim yang dibayarkan Manulife mencapai Rp 54,5 miliar, sedangkan klaim keseluruhan Manulife Indonesia (konsolidasi) per Oktober 2020 year to date tercatat Rp 4 triliun.