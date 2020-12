KUNCI JAWABAN Soal Latihan Ulangan PAS / UAS Bahasa Inggris Kelas 11 SMA Semester 1 Ganjil 2020

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut kita dibahas kunci jawaban soal untuk latihan Penilaian Akhir Semester (PAS) maupun Ulangan Akhir Semester (UAS) mata pelajaran Bahasa Inggris untuk kelas 11 (XI) SMA semester 1 (Ganjil) tahun 2020.

Soal dan jawaban yang dibahas berikut hanyalah sebagai referensi bahan belajar bagi siswa dan guru dan orang tua dalam membimbing anak-anak peserta didik.

Berikut adalah soal dan jawaban soal Latihan UAS dan PAS mata pelajaran Bahasa Inggris untuk siswa kelas 11 (XI) SMA/MA semester ganjil tahun 2020 dilansir dari andronezia.com:

Baca juga: KUNCI JAWABAN Soal Latihan Ulangan PAS / UAS Bahasa Inggris SMA Kelas 10 Semester 1 Ganjil 2020

Baca juga: KUNCI JAWABAN Soal Latihan Ulangan PAS / UAS Bahasa Indonesia Kelas 12 SMA Semester 1 Ganjil 2020

Baca juga: KUNCI JAWABAN Soal Latihan Ulangan PAS / UAS Bahasa Indonesia Semester 1 Ganjil 2020 Kelas 11 SMA

>>>>SOAL BAHASA INGGRIS KELAS XI SMA SEMESTER 1

*SOAL PILIHAN GANDA

A. Choose the correct answer by crossing (x) a, b, c, d, or e!

For number 1 to 5, fill in the blank!

The Unhealthy Fast Food

Fast food nowadays is considered a normal eating (1)…. People are not just eating out on special occasion or weekends anymore. It means that all the time they mostly eat fast foods. However is fast food good for health?

Fast food has its popularity in the 1940’s. Within a few years, fast-food operations (2) …. everywhere. With the compelling rise in fast-food restaurants since the 1940’s, oddly it started the rise in obesity and cancer during that same time period.